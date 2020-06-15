Son Dakika | Vali Köşger, Sökelilerle vedalaştı - Son Dakika

Vali Köşger, Sökelilerle vedalaştı

AYDIN - Aydın ilinde yaklaşık üç yıllık görev süresinin ardından İzmir Valiliği'ne atanan Vali Yavuz Selim Köşger Söke'de veda ziyaretleri gerçekleştirdi.

Veda ziyaretleri kapsamında Söke ilçesini ziyaret eden Vali Yavuz Selim Köşger'i Söke İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, Söke Belediye Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli, Söke Garnizon Komutanı Murat Kandur başta olmak üzere ilçenin kamu idari temsilcileri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri karşıladı. Söke'de vedalaşma İlçe Kaymakamlık binasında gerçekleşti.

Aydın ilinde görev yaptığı üç yıllık sürenin hızlı geçtiğini belirten Vali Yavuz Selim Köşger; "Aydın'da güçlü bir dinamizmin olması nedeniyle vaktin nasıl geçtiğini anlayamadık. Birlikte çalıştığımız, birlikte mesai arkadaşlığı yaptığımız tüm arkadaşlarımıza 'Allahaısmarladık' demek için ilçelerimizi geziyoruz" dedi.

Söke'nin Aydın'ın en önemli ilçelerinden biri olduğunu ifade eden Vali Yavuz Selim Köşger; "Söke tarihi çok eskilere dayanan, çok ciddi üretim yapılan, çok ciddi potansiyeli olan ve gelişmeye açık ilçemiz. Hem Aydın'ın, hem de özellikle Söke'nin gelecekte çok daha iyi yerlerde olacağını düşünüyorum ve inanıyorum. Yeter ki insanlarımız çatışmadan aynı ideal ve aynı hedef doğrultusunda; büyük Türkiye, müreffeh bir Aydın, daha gelişmiş Söke ideali ile birlikte çalışmaya gayret etsin. Söke'de potansiyel ve çalışma azmi var. Bizde başta Söke OSB olmak üzere Sökelilere görev süremizde yardımcı olduk. Bizim ülke olarak hammadde üretemeye ve ihraç etmemiz lazım. Söke de OSB'si ile bu yönde gidiyor inşallah. Söke OSB'si ile hem Aydın hem de ülkeye çok ciddi katkı sağlayacaktır. Sökeli vatandaşlarımıza Allahaısmarladık diyorum, bizlere haklarını helal etsinler" diye konuştu.