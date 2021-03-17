Son Dakika | Vali Mahmut Çuhadar şehit ailelerini ziyaret etti - Son Dakika

Son Dakika | Vali Mahmut Çuhadar şehit ailelerini ziyaret etti

17.03.2021 16:10
Son Dakika | Vali Mahmut Çuhadar şehit ailelerini ziyaret etti, System.String[]

Son dakika haberleri... Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 106. yıldönümü münasebetiyle vatanı ve istiklali için canını ve kanını feda etmekten çekinmeyen ve bu uğurda can veren kahraman şehitlerin ailelerini ziyaret etti.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 106. yıldönümü münasebetiyle vatanı ve istiklali için canını ve kanını feda etmekten çekinmeyen ve bu uğurda can veren kahraman şehitlerin ailelerini ziyaret etti.

Şehit ailelerini ziyaret sırasında Vali Mahmut Çuhadar'a Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, Askerlik Şubesi Başkanı Yüzbaşı Yasin Gündoğmuş, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Şube Başkanı Hacı Erdengi eşlik etti.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 106. yıldönümü dolayısıyla şehit ailelerini ziyaret eden Vali Mahmut Çuhadar Başkanlığındaki il protokolü, ilk olarak 2019 yılının Temmuz ayında Sincik ilçesinde PKK bölücü terör örgütü mensuplarının polis ekip otosuna yaptığı silahlı saldırı sonucu şehit olan Polis Memuru Taha Uluçay'ın eşi Sümeyra Uluçay'ı ziyaret etti.

Heyet daha sonra 2020 yılının Şubat ayında Suriye'de bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla İdlib kenti kırsalında rejim güçlerince Türk Silahlı Kuvvetlerine yapılan hain hava saldırısında şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Mehmet Orhan'ın ailesini ziyaret etti.

Vali Mahmut Çuhadar, Şehit İstihkam Uzman Onbaşı Mehmet Orhan'ın babası Ahmet Orhan'a Cumhurbaşkanlığı Makamı tarafından tevcih edilen ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan imzası ile gönderilen devlet övünç madalyası ve beraatını takdim etti.

Buradaki ziyaretin ardından Vali Mahmut Çuhadar ve beraberindeki heyet, 2018 yılında Bitlis İl Merkezine bağlı Çeltikli Jandarma Karakolu sorumluluk bölgesinde bulunan Aşağıyolak Köyü kırsalında icra edilen operasyon esnasında bölücü terör örgütü mensuplarıyla girdiği çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Cevdet Canördek'in ailesini ziyaret etti.

Karşılıklı sohbet havasında geçen ziyaretlerde şehit ailelerine yakın ilgi gösteren Vali Mahmut Çuhadar, şehit ailelerine çiçek takdim etti.

Şehitlerin çocuklarıyla da yakından ilgilenerek kucağına alan Vali Çuhadar, çocuklara oyuncak ve çeşitli hediyeler verdi.

Şehitlerimizin geride kalan ailelerinin milletimizin ve devletimizin en kutsal emanetleri olduğunu kaydeden Vali Mahmut Çuhadar, "Kutsal vatan toprakları uğruna canını ve kanını feda etmekten çekinmeyen, şehitlik ve gazilik mertebesine ulaşmış, Çanakkale'den ve İstiklal Savaşından günümüze kadar nice şehitlerimiz ve gazilerimiz hürmetine bu topraklar bizlere vatan olmuştur. Bugün Anadolu'da tüten her evde bir Çanakkale şehidinin aziz hatırası vardır. Sınırların kanla çizildiği bu coğrafyadaki her aile bir Çanakkale yetimidir. Bu hal, nesilden nesile intikal eden bir şeref madalyasıdır. Bugün bu topraklar üzerinde huzur içerisinde ve özgürce hayatımızı sürdürüyorsak bunu şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Onların hakkını ne yapsak ödeyemeyiz. Devlet olarak kapımızda gönlümüzde şehit ailelerimize her zaman açıktır. Bu vesile ile vatanımızın birlik ve bütünlüğünün korunması, ülkemizin her köşesinde huzur ve güvenliğin sağlanması için hayatlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" dedi.

Şehit aileleri ise, ziyaretten duyduklarını memnuniyeti dile getirerek, Vali Mahmut Çuhadar'a ve beraberindeki heyete teşekkür etti. - ADIYAMAN

Son Dakika | Vali Mahmut Çuhadar şehit ailelerini ziyaret etti
Son Dakika | Vali Mahmut Çuhadar şehit ailelerini ziyaret etti
Son Dakika | Vali Mahmut Çuhadar şehit ailelerini ziyaret etti

Mahmut Çuhadar, Çanakkale, Adıyaman, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Vali Mahmut Çuhadar şehit ailelerini ziyaret etti - Son Dakika


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