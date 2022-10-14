Bartın gündem: Bartın Valisi Arslan'dan maden ocağındaki patlamaya ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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Bartın gündem: Bartın Valisi Arslan'dan maden ocağındaki patlamaya ilişkin açıklama Açıklaması

14.10.2022 20:25

Bartın haberleri... Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesinde meydana gelen patlamaya ilişkin, "Şu an -300 kotunda 44 kişi, -350 kotunda da 5 kişi var. Kurtarma çalışmalarımız devam ediyor.

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesinde meydana gelen patlamaya ilişkin, "Şu an -300 kotunda 44 kişi, -350 kotunda da 5 kişi var. Kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. 8 kişi kendi imkanlarıyla kurtarıldı." dedi.

TTK Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağındaki patlamanın ardından bölgeye gelerek incelemelerde bulunan Arslan, gazetecilere, patlamanın nedenine ilişkin henüz bilgilerinin olmadığını söyledi.

Arslan, saat 18.15 civarında patlama olduğu bilgisinin ulaştığını aktararak, "Eksi 300 kodunda. İçeride -250 kodunda arama kurtarma ekibinde yer alan 74 arkadaşımız çalışmalarına devam ediyor. Şu an -300 kotunda 44 kişi, -350 kotunda da 5 kişi var. Kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. 8 kişi kendi imkanlarıyla kurtarıldı." diye konuştu.

Çıkarılan yaralıların ambulanslarla hastanelere kaldırıldığını dile getiren Arslan, "Uzman ekipleri, AFAD ekipleri seferber durumdalar. Şimdi sayın İçişleri Bakanımız ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız yoldalar." ifadesini kullandı.

Öte yandan Vali Arslan'ın açıklama yaptığı sırada 2 işçinin kurtarıldığı görüldü.

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Kaynak: AA

Türkiye Taşkömürü Kurumu, Amasra, Bartın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bartın gündem: Bartın Valisi Arslan'dan maden ocağındaki patlamaya ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

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