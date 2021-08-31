Son dakika: Vali Oktay Çağatay, yangın bölgesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika

Vali Oktay Çağatay, yangın bölgesinde incelemelerde bulundu

BİTLİS - Bitlis Valisi Oktay Çağatay, dün akşam Bitlis- Siirt Karayolu Buzlupınar mevkiinde başlayan örtü yangının olduğu bölgede incelemelerde bulundu. Vali Çağatay, yangın söndürme çalışmalarını yürüten yetkililerden bilgi alarak Orman İşletme Müdürlüğüne ait drone ile yangın bölgesini havadan inceledi.

Konuyla ilgili Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bölgedeki örtü yangının söndürülmesinde Orman İşletme Müdürlüğü, Bitlis İtfaiyesi, İl Sağlık Müdürlüğü Umke ekipleriyle beraber, Bitlis Emniyet ve Jandarma güçleri de etkin görev alıyor. Örtü yangının büyük bir kısmının kontrol altına alındığı, yangının kontrol altına alınmaya çalışıldığı bölgelerde ise yangına İtfaiye araçları, arazözler, Emniyet ve Jandarma güçlerine ait TOMA'lar yangının söndürülmesi için özverili bir biçimde çalışmalarına devam ediyor. Örtü yangını bölgesinde, Emniyet ve Jandarma güçleriyle beraber, Bitlis Orman İşletme Müdürü Tahir Baydaş, Tarım ve Orman Müdürü Rıfat Çelik ve Bitlis İtfaiyesi Müdürü Nazmi Olcay etkin bir şekilde yangın söndürme çalışmalarını yönetiyorlar" denildi.