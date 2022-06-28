Son dakika... Vali Pehlivan: "Bağımlılıkla mücadele terörle mücadele kadar önemli" - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika... Vali Pehlivan: "Bağımlılıkla mücadele terörle mücadele kadar önemli"

28.06.2022 09:43
Son dakika... Vali Pehlivan: "Bağımlılıkla mücadele terörle mücadele kadar önemli"

Son dakika haberi... Mersin'de, madde bağımlılığının azaltılması ve önlenmesi, bağımlılıkla mücadele faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi, madde bağımlılarının eğitilmesi ve topluma kazandırılması, bağımlılıkla mücadelede paydaşlar arasında sağlıklı bir iş birliği ve koordinasyon sağlanması...

Mersin'de, madde bağımlılığının azaltılması ve önlenmesi, bağımlılıkla mücadele faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi, madde bağımlılarının eğitilmesi ve topluma kazandırılması, bağımlılıkla mücadelede paydaşlar arasında sağlıklı bir iş birliği ve koordinasyon sağlanması amacıyla gerçekleştirilen Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu 2'inci Toplantısı Vali Ali Hamza Pehlivan başkanlığında yapıldı.

Mersin Valiliği himayesinde, İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya, Vali Yardımcısı İbrahim Küçük, kaymakamlar, ilgili kamu kurum ve kuruluş müdürleri ile sivil toplum kuruluş temsilcileri katıldı. 2022 yılında bağımlılıkla mücadele konusunda yapılacak çalışmaların ele alındığı toplantıda konuşan Vali Pehlivan, bağımlılıkla mücadelenin önemini vurgulayarak, "Terörle mücadele ne kadar önemli ise bağımlılıkla mücadele de o kadar önemlidir" dedi.

Bağımlılıkla mücadele konularının toplumun bugünü ve yarınları için üzerinde hassasiyetle durulması, gayret sarf edilmesi ve her geçen gün gayretin artırılması gereken konular olduğunu belirten Pehlivan, Türkiye ve Mersin'de bağımlılıkla mücadele konusunda çok ciddi çalışmalar yapıldığını ifade etti. Bütün kurumların uyum içerisinde çalıştığını belirten Pehlivan, yürütülen başarılı çalışmaların, bundan sonra da artarak devam edeceğinin altını çizdi.

Toplantıda, Toros Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Prof. Dr. Adnan Mazmanoğlu 'Sağlık Çalışanlarına Uygulanan Şiddet ile Bağımlılık İlişkisi' konulu sunumunun ardından Milli Eğitim Müdürlüğü Psikolojik Danışmanı Hatice Arslan da "Bağımlılıkla Mücadele" konulu bir sunum gerçekleştirdi.

Mersin Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) Sorumlusu Yıldız Koyun tarafından YEDAM'ın faaliyet alanları hakkında bilgiler verdiği toplantı, katılımcıların görüş ve çözüm önerilerini sunması ile kurul kararlarının alınmasının ardından sona erdi. - MERSİN

YORUMLAR
500
Vali Pehlivan: 'Kadına yönelik her türlü şiddeti önlemek için birlikte hareket edilmeli' Vali Pehlivan: 'Kadına yönelik her türlü şiddeti önlemek için birlikte hareket edilmeli' Son dakika haber! Silahlı saldırıda ölen Kadayıfçı Olcay'ın katil zanlısı yakalandı Son dakika haber! Silahlı saldırıda ölen Kadayıfçı Olcay'ın katil zanlısı yakalandı
Kaynak: İHA

İl Sağlık Müdürlüğü, Ali Hamza Pehlivan, Mersin Valiliği, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Vali Pehlivan: 'Bağımlılıkla mücadele terörle mücadele kadar önemli' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:16 Türk sinemasını yasa boğan haber: Efsane isim Cüneyt Arkın, 85 yaşında hayata gözlerini yumdu
09:12 Manchester City'nin yıldızı Foden'ın telefonunu karıştıran sevgilisi ipleri gerdi! Yaşadıkları tartışma sonucu plajdan kovuldular
08:47 Yurt dışında yaşayan Aysun Kayacı'nın son halini görenler tanımakta güçlük çekiyor! Dubai'de gelinlik provası yaparken görüntülendi...
08:41 Resmi Gazete'den yayımlandı: Mevduatta stopaj vergisi indirimleri 6 ay daha uzatıldı
08:30 Adı Galatasaray ile anılan Anderson Talisca'nın sözleri gündem oldu! "Gelecek sezon daha büyük hedefler için..."
08:27 Kamuyu 25 milyar TL zarara uğratan şirketlerden hesap soruluyor! "Demir Yumruk" operasyonuyla 3 ayrı suç örgütü lideri ve 250 şüpheli gözaltına alındı
00:48 51 ilde yapılan anket sonuçları paylaşıldı! Kılıçdaroğlu, Erdoğan karşısında yüzde 50'yi geçti
00:18 Adana'da iki kuyuda yüksek kaliteli petrol bulundu! Rezerv değeri yaklaşık 1 milyar dolar
23:44 Teknik direktör Jorge Jesus'un sosyal medya paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu
23:24 Asgari Ücret Tespit Komisyonu çarşamba günü toplanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2022 09:50:36. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika... Vali Pehlivan: "Bağımlılıkla mücadele terörle mücadele kadar önemli" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement