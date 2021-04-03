Son Dakika | Vali Sonel, şehit ailelerini unutmuyor - Son Dakika

Son Dakika | Vali Sonel, şehit ailelerini unutmuyor

03.04.2021 14:57
Son Dakika | Vali Sonel, şehit ailelerini unutmuyor, System.String[]

Son dakika haber... Ordu Valisi Tuncay Sonel, ilçe ziyaretlerinde şehit ailelerini ziyaret etmeyi ihmal etmiyor.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, ilçe ziyaretlerinde şehit ailelerini ziyaret etmeyi ihmal etmiyor.

Vali Sonel, Gölköy ve Ulubey ilçelerinde çeşitli ziyaret ederek inceleme ve temaslarda bulundu. Gölköy ilçesinde Kaymakamlık, Gölköy Belediyesi, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığını ziyaret eden Vali Tuncay Sonel, çiftçi ve esnafla bir araya geldi. Vali Sonel, esnaf ve çiftçilerle kısa süreli sohbetlerde bulunarak, bol ve bereketli kazanç dileğinde bulundu.

Ulubey ilçesinde kaymakamlık ve belediyenin ardından şehit ailelerini ziyaret etti. İlçeye bağlı Çukur Mahallesi'nde ikamet eden Şehit Polis Memuru Erkut Tufan'ın annesi Döndü ile babası Necmettin Tufan'ı ziyaret eden Vali Sonel, şehit ailelerinin her daim yanlarında olduklarını belirtti. Sonel, "Şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Sizlere de sağlık, diliyorum. Allah bizlere de şehitlik mertebesi nasip etsin. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun destekleri kahraman güvenlik güçlerimizin teröristle mücadelede başarılı operasyonları ile terör örgütüne ağır darbe vuruluyor. Şu an kalan teröristler de kaçacak yer arıyorlar. Hakkınız ödenmez. Hepimiz sizlerin yanınızdayız. Başımızın tacısınız" diye konuştu.

Vali Tuncay Sonel daha sonra 28 Aralık 1989 tarihinde Isparta'nın Eğirdir ilçesinde şehit olan Jandarma Komando Er Serdal Duman'ın ailesini ziyaret etti. Şehit annesi Emine ve babası İhsan Duman'ın hal ve hatırlarını soran Vali Tuncay Sonel, şehit ailelerinin bir ihtiyacı olup olmadığını sordu. "Başımızın tacısınız, Allah sizlerden razı olsun. Rabb'im sizleri evladınızla cennetinde buluştursun" diyen Vali Sonel, şehit ailesiyle bir süre sohbet ederek, ilçe ziyaretlerini sonlandırdı. - ORDU

Son Dakika | Vali Sonel, şehit ailelerini unutmuyor
Son Dakika | Vali Sonel, şehit ailelerini unutmuyor

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Vali Sonel, şehit ailelerini unutmuyor - Son Dakika


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