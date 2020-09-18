Kilis Valisi Recep Soytürk, 19 Eylül Şehit ve Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Soytürk, yazılı açıklamada, Şehit ve Gaziler Günü'nün 99'uncu yıl dönümünü coşku, gurur ve minnetle idrak ettiklerini vurguladı.

Vatanını ve bağımsızlığını her şeyden üstün tutan aziz milletin şanlı tarihinin kahramanca verilen mücadelelerle dolu olduğunu belirten Soytürk, "Türk milleti, var olduğu günden bu yana, ülkesine, milli ve manevi değerlerine, birlik ve beraberliğine yönelen tehditlere karşı yediden yetmişe canı pahasına mücadele etmiştir. Uğruna büyük bedeller ödenerek kazanılan bu vatan, bizlere şehit ve gazilerimizin en kutsal emanetidir." ifadelerini kullandı.

Şehitlik ve gaziliğin milletin gönlündeki en yüce makamlar olduğunu ifade eden Soytürk, şunları kaydetti:

"Devletini ve milletini canından aziz bilerek bu ulvi makamlara yükselmiş olan şehit ve gazilerimiz, her zaman milletimizin gurur kaynağı olmuştur. Ülkemizin bağımsızlığı ile huzur ve güvenliğini muhafaza etmek için her türlü fedakarlığı ortaya koyan ve bu uğurda tereddüt etmeden canlarını feda etmeyi göze alan gazilerimiz, vatanseverliğin ve kahramanlığın yaşayan abideleri ve Türk kahramanlığının sönmeyen meşaleleridir."

Soytürk, gazilerin ve şehit yakınlarının emanetimiz olduğunu aktararak, şöyle devam etti:

"Devletimiz, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bütün imkanlarıyla onların yanlarında olmaya devam edecektir. Bugün millet olarak, birlik ve beraberlik içinde, bağımsız ve hür yaşıyorsak, bunu aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçlu olduğumuzun bilinciyle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, hayatta olan gazi ve malullerimizi de minnet, sevgi ve saygıyla selamlıyor, aileleri ile birlikte sağlıklı ve huzurlu ömürler diliyorum." ifadelerini kullandı.