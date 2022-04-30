Son dakika! Vali Tutulmaz'dan şehit ailesine ziyaret - Son Dakika
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Son dakika! Vali Tutulmaz'dan şehit ailesine ziyaret

30.04.2022 15:05
Son dakika! Vali Tutulmaz'dan şehit ailesine ziyaret

Son dakika haberler... Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz ve il protokolü, şehit piyade sözleşmeli Er Doğukan Korkmaz'ın ailesini ziyaret etti.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz ve il protokolü, şehit piyade sözleşmeli Er Doğukan Korkmaz'ın ailesini ziyaret etti.

Tutulmaz, beraberinde Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Niyazi Uğur, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Jandarma Komutanı Albay Cezmi Yalınkılıç ile Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin roketatar saldırısı sonucu şehit olan piyade sözleşmeli Er Doğukan Korkmaz'ın Ömerli Mahallesi'ndeki baba ocağına ziyarette bulundu.

Baba Sinan ve anne Şerife Korkmaz ile yakınlarına başsağlığı dileyen Tutulmaz ve beraberindekiler, daha sonra şehit Doğukan Korkmaz'ın aile kabristanlığındaki mezarına giderek dua etti.

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Zonguldak, Doğukan, Piyade, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Vali Tutulmaz'dan şehit ailesine ziyaret - Son Dakika


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