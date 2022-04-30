Son dakika! Vali Tutulmaz'dan şehit ailesine ziyaret - Son Dakika

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz ve il protokolü, şehit piyade sözleşmeli Er Doğukan Korkmaz'ın ailesini ziyaret etti.

Tutulmaz, beraberinde Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Niyazi Uğur, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Jandarma Komutanı Albay Cezmi Yalınkılıç ile Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin roketatar saldırısı sonucu şehit olan piyade sözleşmeli Er Doğukan Korkmaz'ın Ömerli Mahallesi'ndeki baba ocağına ziyarette bulundu.

Baba Sinan ve anne Şerife Korkmaz ile yakınlarına başsağlığı dileyen Tutulmaz ve beraberindekiler, daha sonra şehit Doğukan Korkmaz'ın aile kabristanlığındaki mezarına giderek dua etti.