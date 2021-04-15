Son dakika! Vali Yavuz, fabrikadaki patlamada yaralanan işçileri ziyaret etti - Son Dakika

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Anadolu Döküm fabrikasında çıkan yangında yaralanan işçileri hastanede ziyaret etti.

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Yeniyalı Mahallesi Hürriyet Bulvarı'nda bulunan Anadolu Döküm Sanayi A.Ş.'ye ait fabrikada öğlen saatlerinde meydana gelen olayda, fabrikada kullanılan kazanın patlaması sonucu yangın çıktı. Meydana gelen patlamada 8 işçi yaralandı.

Olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan işçilerden 2'sinin hayati tehlikesi sürerken, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, yaralanan işçileri tedavi altına alındıkları hastanelerde ziyaret etti.

Körfez ilçesinde bulunan özel bir hastane ve İzmit Seka Devlet Hastanesinde tedavileri süren işçileri ziyaret eden Vali Yavuz ve eşi Selda Yavuz'a Körfez Kaymakamı Osman Bilgin ile Kocaeli İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan eşlik etti. Ziyaret sırasında Vali Yavuz, "Geçmiş olsun" dileklerinde bulunduğu işçilerle tek tek görüşerek yaşanan olayla ilgili bilgi aldı. - KOCAELİ