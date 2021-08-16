Vali Yerlikaya sel faciasında vefat eden Salih Sıral'ın cenazesine katıldı
İSTANBUL - İstanbul Valisi Yerlikaya, felaketinde yaşamını yitiren Salih Sıral'In cenaze namazına katıldı.
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki sel felaketinde yaşamını yitiren Salih Sıral İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Sıral'ın cenaze namazını yakınlarının yanı sıra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da katıldı.
Cenazeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Vali Yerlikaya, "Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki sel felaketinde yaşamını yitiren hemşehrimiz Salih Sıral'ı son yolculuğuna uğurladık. Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun inşallah" dedi.
Kaynak: İHA
Son Dakika › Genel › Vali Yerlikaya sel faciasında vefat eden Salih Sıral'ın cenazesine katıldı - Son Dakika