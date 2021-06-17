Son Dakika! Valilik'ten HDP İzmir il binasına yapılan saldırıya ilişkin ilk açıklama geldi: Saldırgan eski bir sağlık çalışanı - Son Dakika

Saat 11.00 sıralarında, Çankaya Semti'nde Halkların Demokratik Partisi (HDP) İl Başkanlığı'nın da bulunduğu 7 katlı binaya giren kimliği belirsiz 1 kişi, bir anda sokağa tabancayla ateş etti. Binanın camları kırıldı. Polis bölgeye giriş-çıkışları durdururken alana özel harekat polisleri sevk edildi.

TESLİM OLDU

Saldırganın vurduğu ve binada görevli parti çalışanı D.P. yaşamını yitirdi. Zanlı bir süre sonra ekiplere teslim oldu.

"OLAY TÜM YÖNLERİYLE ARAŞTIRILIYOR"

Konuyla ilgili Valilik'ten açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "İlimizde bugün saat 11.05 sularında 32 iş yerinin bulunduğu bir iş hanının 2. katındaki HDP il binasına, sağlık çalışanıyken istifaen ayrılmış olan O.G. isimli şahıs girerek, parti çalışanı olan D.P. isimli şahsı tabanca ile ateş ederek öldürmüştür. Şüpheli şahıs yakalanmış olup olay tüm yönleriyle araştırılmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

HDP'DEN DE AÇIKLAMA GELDİ

HDP tarafından yapılan açıklamada ise " İzmir'deki provokasyon ve alçakça saldırıya karşı HDP'liler Konak'ta bulunan il binamızda toplanıyor. Her saldırı korkak saldırganları küçültürken, partimize sahiplenmeyi arttıracaktır" ifadeleri kullanıldı.