Kaymakam Bayram Yıldız , mahalle muhtarı ile askeri yetkililer, Uzman Çavuş İbrahim Han'ın şahadet haberini Van'ın Gevaş ilçesi Hişet Mahallesi'nde yaşayan ailesine verdi. Şehidin babaevine dev Türk bayrağı asılırken, bir ambulansta evin önünde hazır bekletildi. İlçe halkı şahadet haberini alır almaz şehit ailesinin evine akın etti. Yaklaşık 2 yıldır Kuzey Irak'ta görev yapan şehit İbrahim Han'ın bekar olduğu ve 4 kardeşinin bulunduğu öğrenildi. - VAN

Kaynak: İHA

Hisarcık, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Van haberi: Van'a şehit ateşi düştü - Son Dakika

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