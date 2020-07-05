Son Dakika: Van-Bahçesaray yolunda dolu etkili oldu - Son Dakika

Son Dakika: Van-Bahçesaray yolunda dolu etkili oldu

Son dakika habere göre Van-Bahçesaray yolunda dolu etkili oldu Van-Bahçesaray karayolunda etkili olan dolu, sürücülere zor anlar yaşatırken, ekili arazilerde zarar gördü.

Van- Bahçesaray yolunda dolu etkili oldu

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VAN - Van-Bahçesaray karayolunda etkili olan dolu, sürücülere zor anlar yaşatırken, ekili arazilerde zarar gördü.

Bugün saat 16.30 sularında meydana gelen şiddetli yağmur ve dolu, Van- Çatak yolunana dğşen heyelandan dolayı kapanırlen, Van-Bahçesaray yolunda seyreden sürücülere ise zor anlar yaşattı. Çatak Belediye ekipleri iş makineleriyle birlikte heyelan bölgesine gidip yolu ulaşıma açtı. Van-Bahçesaray yolundaki sürücüler ise dolunun durmasıyla yollarına devam ettiler. Yağmur ve dolu sonrası bazı ekili alan zarar gördü.

Bahçesaray, Çatak, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 20:53 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika: Van-Bahçesaray yolunda dolu etkili oldu - Son Dakika
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