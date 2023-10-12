Van'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) edinilen bilgiye göre, Van Gölü açıklarında saat 14.04'de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Erciş ilçesinde de hissedilen depremin ardından öğrenciler okul bahçelerinde toplandı.
Öte yandan Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Van'ın Akçift ilçesi olarak duyurdu. Rasathane depremin şiddetini ise 4.6 olarak açıkladı.
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