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Van'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika

Van'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son Güncelleme: 12.10.2023 14:23

Van'ın Tuşba ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı paniğe neden olurken deprem çevre il ve ilçelerde de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) edinilen bilgiye göre, Van Gölü açıklarında saat 14.04'de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

7 KİLOMETRE DERİNLİKTE

Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Erciş ilçesinde de hissedilen depremin ardından öğrenciler okul bahçelerinde toplandı.

Son Dakika! Van'da 4.7 büyüklüğünde deprem

KANDİLLİ 4.6 OLARAK DUYURDU

Öte yandan Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Van'ın Akçift ilçesi olarak duyurdu. Rasathane depremin şiddetini ise 4.6 olarak açıkladı.

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Son Dakika Güncel Van'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika
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