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Son Dakika: Van'da 4.9 şiddetinde deprem meydana geldi - Son Dakika

Son Dakika: Van'da 4.9 şiddetinde deprem meydana geldi

06.12.2021 00:51

Son dakika: Van'ın Tuşba ilçesinde saat 00.46'da 4.9 şiddetinde deprem meydana geldi. Çevre il ve ilçelerden de hissedilen sarsıntıda şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Van'ın Tuşba ilçesi saat 00.46'da gerçekleşen depremle sarsıldı. Çevre illerden de hissedilen sarsıntı, AFAD'tan yapılan açıklamada 4.9 olarak ölçüldü.

AFAD, 4.9 OLARAK DUYURDU

Depremle ilgili AFAD'tan yapılan açıklamada "Van'ın Tuşba ilçesinde saat 00.46'da 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.

Son Dakika: Van'da 4.9 şiddetinde deprem meydana geldi

BAKAN SOYLU: OLUMSUZLUĞA RASTLANMADI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamada bölgede herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığını söyledi. Bakan Soylu, "Van'da, saat 00.46'da gerçekleşen 4,9 büyüklüğünde depremin ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine intikal eden herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz tarafından saha taraması devam etmektedir. Van'ımıza ve hemşehrilerimize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Van'da 4.9 şiddetinde deprem meydana geldi

"SAHA TARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR"

Bir sonraki paylaşımda ise "Geçmiş olsun Van. Tuşba ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir." denildi.

Son Dakika: Van'da 4.9 şiddetinde deprem meydana geldi

KANDİLLİ: DEPREMİN ŞİDDETİ 5.0

Kandilli Rasathanesinin sosyal medyada hesabından ise depremin büyüklüğü 5.0 olarak açıklandı.

Son Dakika: Van'da 4.9 şiddetinde deprem meydana geldi
Son Dakika: Van'da 4.9 şiddetinde deprem meydana geldi
Son Dakika: Van'da 4.9 şiddetinde deprem meydana geldi

Deprem, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika: Van'da 4.9 şiddetinde deprem meydana geldi - Son Dakika


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