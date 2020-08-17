VAN'da, 65 yaş ve üstü kişilerin düğün, nişan, toplu merasim ve mevlit programlarına katılmaları ile belirli saatlerde toplu taşıma araçlarını kullanmaları yasaklandı. Kentte kısıtlamaya uyulurken, yaşı 65'i geçen bazı kişiler kararı destekledi, bazıları ise toplu taşıma araçlarıyla ilgili karara karşı çıktı.

Koronavirüs vaka sayısının artış gösterdiği Van'da yeni ek tedbirler alındı. Van Valiliği tarafından alınan kararlarla yeni kısıtlamalar getirildi. 65 yaş ve üstü kişilerin düğün, nişan, sünnet ve mevlit gibi toplu etkinliklere katılımı yasaklandı. Ayrıca 07.30- 10.00 ile 16.30- 19.00 saatleri arası şehir içinde, mahalle ve ilçeler arasında toplu taşıma araçlarına binmeleri yasaklandı. 65 yaş ve üstü kişilerle ilgili kararlara bazı kişilerden destek, bazılarından da eleştiri geldi.