Son dakika: Van'da 70 bin liralık tespih, yüzük ve saat çalan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika: Van'da 70 bin liralık tespih, yüzük ve saat çalan zanlı tutuklandı

26.04.2022 16:30
Son dakika: Van'da 70 bin liralık tespih, yüzük ve saat çalan zanlı tutuklandı

Bir son dakika haberine göre Van'ın İpekyolu ilçesinde, iş yerinden 70 bin lira değerinde yüzük, tespih ve saat çalan şüpheli tutuklandı.

Van'ın İpekyolu ilçesinde, iş yerinden 70 bin lira değerinde yüzük, tespih ve saat çalan şüpheli tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerinde yaşanan hırsızlık olayının faillerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen polisler, eşkalini tespit ettikleri zanlıyı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Çalıntı malzemeleri satın alan bir kişi hakkında da "suç eşyasının satın alınması ve kabul edilmesi" suçundan işlem yapıldı.

Ele geçirilen malzemeler iş yeri sahibine teslim edildi.

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Asayiş Şube Müdürlüğü, İpekyolu, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Van'da 70 bin liralık tespih, yüzük ve saat çalan zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Van'da 70 bin liralık tespih, yüzük ve saat çalan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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