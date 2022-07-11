İpekyolu ilçesine bağlı Vali Mithat Bey Mahallesi Sağlık Sokak'ta saat 09.30 sıralarında bir binanın 5'inci katındaki dairede yangın meydana geldi. Evden dumanların çıktığını gören mahalle sakinleri durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine polis, 112 ambulans ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı İpekyolu Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında çıkan dumandan 2'si hamile olmak üzere 5 kişi etkilendi. Sağlık ekipleri dumandan zehirlenenleri yaptığı ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırdı.

Kaynak: İHA

İpekyolu, İtfaiye, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika: Van'da çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika

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