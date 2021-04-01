Van'da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştirdi.

Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen 23 aile, "Van anneleri evlat nöbetinde", "Artık yeter, yakamızdan düşün", "Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak" ve "Çocuklarımızı istiyoruz" yazılı dövizler taşıdı.

Terör örgütü PKK ve HDP aleyhine slogan atarak bina önüne kadar yürüyen aileler, HDP İl Başkanlığındaki partililere tepki gösterdi, çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Kızının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Nazlı Sancar, "Bu eylemimizden geri adım atmayacağız. Evlatlarımızı alana kadar buradayız. Kızım okuyordu, hayalleri vardı. Savcı olmak istiyordu. Kızımı geri verin. Kendi çocuklarını özel okullarda okutuyorlar ama çocuklarımızı dağda kurşunların önüne atıyorlar. Allah kabul etmesin. Kahrolsun PKK ve HDP. Onlar çocuklarımızın katilleridir." diye konuştu.

Oğlu için oturma eylemine katılan Eyyüp Baran ise "Çocuğumu evin bahçesinden alıp kaçırdılar. 6 yıldır her yerde çocuğumu arıyorum. Çocuğumdan haber alamıyorum. Bu kadar hakaret, vicdansızlık başka nerede olabilir? Bu mücadelemize sonuna kadar devam edeceğiz. Çocuklarımızı PKK ve HDP'den istiyoruz." dedi.

Seslerini bastırmak için müzik açan HDP'lilere de tepki gösteren aileler, bir süre oturma eylemi yaptıktan sonra ayrıldı.