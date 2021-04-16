Son dakika! Van'da çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler eylem yaptı - Son Dakika

Van'da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştirdi.

Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen 28 aile, "Evlatlarımızı istiyoruz", "Van anneleri evlat nöbetinde", "Artık yeter, yakamızdan düşün", "Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak" ve "Kahrolsun PKK" yazılı dövizler taşıdı.

Terör örgütü PKK ve HDP aleyhine slogan atarak bina önüne kadar yürüyen aileler, çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Kızı Şilan Dayan'ın 17 yaşındayken kandırılarak dağa götürüldüğünü belirten Atiye Dayan, AA muhabirine, evlatlarına kavuşana kadar eylemlerine devam edeceklerini söyledi.

Kızının HDP'liler tarafından kaçırıldığını anlatan Dayan, "Kızımdan 6 senedir hiçbir haber alamıyorum. Buraya kızım için geldim, Kızımı HDP'den istiyorum. Çocuklarımızı alana kadar bu mücadeleye devam edeceğiz. Buradan diğer ailelere çağrımız var. Kimse korkmasın, evlatlarımıza kavuşmak için buraya geliyoruz. Herkesi eyleme destek vermeye davet ediyoruz." dedi.

Terör örgütünce 2014'te dağa götürülen 18 yaşındaki oğlu için eyleme katılan baba Fevzi Yağmur da bir an önce çocuklarına kavuşmak istediklerini ifade ederek, "Çocuklarımızı bizden kopardılar. Bizim çocuklarımızı katil yapmaya çalışıyorlar. Çocuklarımızın elleriyle asker ve polisimizi şehit etmeye kalkıyorlar. Allah kabul etmesin. Sonuna kadar mücadele edip çocuklarımıza kavuşacağız." diye konuştu.

Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi Suat Sayıcı ve sendika üyeleri de aileleri ziyaret ederek, onlara destek oldu.

Sayıcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, teröre karşı milletin gösterdiği tepkinin önemli olduğunu dile getirdi.

Annelerin eylemleriyle teröre büyük darbe vurulduğunu aktaran Sayıcı, şunları kaydetti:

"Bugün Van'da gördüğümüz güzellik ülkenin tarihine geçecek bir güzelliktir. Annelerin bu kararlılığı her türlü provokasyona rağmen milletimizin kardeşçe yaşama iradesinin ispatıdır. Bizler de Van'da terör örgütüne direnen annelerin yanındayız. İşte bu birliktelik, vatandaşlarımızın tüm dünyaya haykırdığı kardeşlik, dostluk ve barış çığlığıdır."

Anneler bir süre HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yaptı.