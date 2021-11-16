"Entegre Kentsel Su Yönetimi Planı Hazırlanması" çalıştayı düzenlendi - Son Dakika

Van'da "Entegre Kentsel Su Yönetimi Planı Hazırlanması" çalıştayının dördüncüsü gerçekleştirildi.

Van Su ve Kanalizasyon İdaresinin (VASKİ) ev sahipliğinde, İpekyolu ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen programda konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, dünyanın son yıllarda bir kuraklıkla karşı karşıya kaldığını söyledi.

Suyun verimli kullanılabilmesi için tüm vatandaşların bilinçlenmesi gerektiğini belirten Bilmez, şunları kaydetti:

"Öyle tahmin ediyoruz ki önümüzdeki yüzyılda dünyada en değerli, en çok ulaşılmak istenilen şey sağlıklı bir içme suyu olacaktır. Su belki petrolden, kömürden, doğal gazdan daha değerli olacak. Suyumuzun kıymetini bilmeliyiz. Tüm bileşenlerle birlikte yarınlar için çalışmalıyız. Birçok kurumumuz su konusunda hem sorumlu hem de yetkilidir. İlçe belediyeleri, Büyükşehir Belediyesi, il özel idareleri de yetkili ve sorumludur. DSİ de makro planda ana sorumludur. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının da ayrı bir sorumluluğu var. Kurumların sorumlu ve bilinçli davranması yetmiyor. Tüm tüketicilerin bu konuda bilinçli olması ve oldukça hassas davranması gerekiyor. Anadolu'da birçok arazinin aşırı sulamaktan verimsizleştiğini, kullanılamaz hale geldiğini biliyoruz. Yer altı su kaynaklarımızın birer hazine olduğunu unutmamamız gerekiyor."

VASKİ Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan ise suyun hayatın vazgeçilmez bir parçası olduğunu, son yıllarda kuraklık ve iklim değişikliğinden dolayı su kaynaklarında ciddi problemlerin yaşanmaya başladığını aktardı.

Hızla artan şehir nüfusunun, kentleşmenin, düzensiz göçün ve su kaynaklarının düzensiz kullanımının "suyu yönetme" kavramını ortaya çıkardığını ifade eden Kaplan, şunları söyledi:

"Bu kavram sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada yeni bir kavram olarak ortaya çıktı. Entegre kentsel su yönetimi, suyun tüketimi ve doğadaki tüm su birleşenlerinin birlikte düşünüldüğü planlardır. İlbank Genel Müdürlüğümüzün seçili 10 büyükşehir belediyesinde başlattığı ve bir ayağı da Van'da olan Entegre Kentsel Su Yönetimi Projesi'ni hazırlıyoruz. Projeyle suyla ilgili tüm paydaş kurumları bir araya getirmek, suyun sadece temiz ve artık sudan ibaret olmadığını yağışların, yer altı, yer üstü ve atık suların yeniden değerlendirilmesi amaçlanıyor."

Çalıştaya Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Vali Yardımcısı Furkan Duman, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, kurum amirleri ve akademisyenler katıldı.