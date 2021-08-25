Son dakika... Van'da etkisiz hale getirilen teröristlerden biri Gri Kategori'de - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 19 Ağustos'ta Van'ın Çatak ilçesinde etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, Kato Jirka bölgesinde suikastçı olarak faaliyet yürüten ve terörden arananlar listesinin Gri Kategori'de yer alan 'Rojin Amed' kod adlı Fidan Kurtpınar (21) olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Eren-1 Şehit Jandarma Er Mehmet Karacı Operasyonu kapsamında, 19 Ağustos'ta Van'ın Çatak ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 3 bölücü örgüt mensubu silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmişti. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin sözde 'Botan Eyaleti', Kato Jirka bölgesinde suikastçı olarak faaliyet yürüten ve terörden arananlar listesinde 500 bin TL'ye kadar ödülle Gri Kategori'de aranan, 'Rojin Amed' kod adlı Fidan Kurtpınar olduğu tespit edildi.