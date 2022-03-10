Son dakika: Van'da fuhuş operasyonunda 5 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika: Van'da fuhuş operasyonunda 5 kişi tutuklandı

10.03.2022 10:05
Son dakika: Van'da fuhuş operasyonunda 5 kişi tutuklandı

Son dakika gündem haberi: Van'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Van'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin "fuhuş, fuhşa aracılık, zorlama, yer ve imkan sağlama" suçlarına yönelik çalışma yaptığı belirtildi.

Bu kapsamda, bir otel ve günlük kiralanan eve eş zamanlı operasyon düzenlendiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınmış, 5'i adli makamlarca tutuklanmıştır. Operasyonda ayrıca 4'ü yabancı uyruklu 15 mağdur kadın yakalanmış, yabancı uyruklu kadınlar sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilmiştir."

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Van'da fuhuş operasyonunda 5 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Van'da fuhuş operasyonunda 5 kişi tutuklandı - Son Dakika
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