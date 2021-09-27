Göçmen kaçakçılığı operasyonu - Son Dakika

Van'da son bir haftada düzenlenen operasyonlarda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle 13 kişi hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmaları 20-26 Eylül'de de sürdürdü.

İl genelinde bir haftada gerçekleştirilen 12 operasyonda 13 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Suçta kullanılan araç, ev ve otel sahipleri ile tespit edilen organizatörlere 68 bin 198 lira ceza kesildi, 6 araca da el konuldu.???????