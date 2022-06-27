Son Dakika | Van'da gümrük kaçakçılığı operasyonu - Son Dakika
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Son Dakika | Van'da gümrük kaçakçılığı operasyonu

27.06.2022 09:21
Son Dakika | Van'da gümrük kaçakçılığı operasyonu

Son dakika haberi... Van'da polis ekiplerince düzenlenen gümrük kaçakçılığı operasyonlarında çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Van'da polis ekiplerince düzenlenen gümrük kaçakçılığı operasyonlarında çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen operasyonların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "20-26 Haziran 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen; 720 paket sigara, 757 litre akaryakıt, 16 adet cep telefonu, 17 litre alkol, bin 750 adet ilaç, 3 bin 500 adet gözlük ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsuru ve toplam 8 olay bünyesinde 8 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır" denildi. - VAN

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Kaynak: İHA

Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Van'da gümrük kaçakçılığı operasyonu - Son Dakika

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