Son dakika: Van'da Gürpınar Belediyesi'nden ihtiyaç sahibi ailelere gıda desteği - Son Dakika

Van'ın Gürpınar Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinden çıkamayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda ve temizlik malzemesi yardımında bulundu.

Kent genelinde Kovid-19 salgınıyla mücadele çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, tedbirler kapsamında uygulanan kısıtlama nedeniyle dışarıya çıkamayan vatandaşlara yardım eli uzatıyor.

Belediye Başkanı Hayrullah Tanış'ın talimatıyla hazırlanan, gıda ve temizlik malzemelerinin bulunduğu yardım kolileri, kentte tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere teslim ediliyor.

Tanış, salgının ilk gününden itibaren vatandaşa yönelik birçok sosyal yardım çalışması yürüttüklerini söyledi.

Salgının ve kış aylarının olumsuzluklarını en aza indirmek için özellikle ihtiyaç sahibi ve evlerinden çıkamayan vatandaşlara yönelik çalışma başlattıklarını belirten Tanış, şunları aktardı:

"Çalışmamız kapsamında belirlenen ailelere gıda ve temizlik malzemelerinin içerisinde yer aldığı kolilerimizi teslim ediyoruz. Her zaman dediğimiz gibi bu salgının seyrini belirlemek bizim elimizde. Lütfen hijyen, mesafe ve maske kurallarına dikkat edelim. Gürpınar Belediyesi olarak nerede bir ihtiyaç sahibi varsa yanında olmaya, gönüllerine dokunmaya devam edeceğiz. Durmadan, yorulmadan yaşanılabilir bir Gürpınar'ın inşası için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."