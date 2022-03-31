Son dakika! Van'da güvenlik korucusunu şehit eden 2 teröriste 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet - Son Dakika
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Son dakika! Van'da güvenlik korucusunu şehit eden 2 teröriste 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet

31.03.2022 22:11
Son dakika! Van'da güvenlik korucusunu şehit eden 2 teröriste 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet

Son dakika haberine göre Van'da 6 yıl önce güvenlik korucusu Cihan Yıldız'ın şehit edildiği, 2 güvenlik korucusunun yaralandığı saldırıya katıldıkları gerekçesiyle yargılanan 2 teröriste 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıl 20 ay ile 21 yıl 21 ay hapis cezası verildi.

Van'da 6 yıl önce güvenlik korucusu Cihan Yıldız'ın şehit edildiği, 2 güvenlik korucusunun yaralandığı saldırıya katıldıkları gerekçesiyle yargılanan 2 teröriste 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıl 20 ay ile 21 yıl 21 ay hapis cezası verildi.

Van Cumhuriyet Başsavcılığınca, 14 Ağustos 2016'da Başkale ilçesine bağlı Oğulveren Mahallesi Altıtaş ve Sarıtaş bölgesinde, yol kesen terör örgütü PKK mensupları ile bölgeye giden güvenlik korucuları arasında çıkan çatışmada Yıldız'ın şehit olduğu, İrfan Yıldız ve Suat Karataş'ın yaralandığı saldırıya katıldıkları belirlenen S. A. ve N.K. hakkında açılan davanın karar duruşması görüldü.

Van 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanıklar, tutuklu bulundukları cezaevinden SEGBİS ile bağlandı, avukatları salonda hazır bulundu.

Savunmaları dinleyen mahkeme heyeti, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme", "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs" ve "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarından S.A'nın 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıl 20 ay, N.K'nin a 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 21 yıl 21 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Van'da güvenlik korucusunu şehit eden 2 teröriste 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet - Son Dakika


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