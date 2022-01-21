Van'da hasta kurtarma operasyonu

VAN - Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı Ortanca Mahallesinde sancıları başlayan hamile kadın ve bel fıtığı ağrıları çeken bir hasta için UMKE ve 112 acil sağlık ekipleri 8 saatlik bir çalışma sonucu ulaşabildi.

İpekyolu ilçesine bağlı Ortanca Mahallesinde hamile olan Gülav Oğul'un sancılarının başlaması şikayeti ve yine aynı mahallede ikamet eden 34 yaşındaki Recep Canbaz'ın bel fıtığı ağrısı üzerine sağlık ekiplerine haber verildi. Şikayetler üzerine harekete geçen UMKE ve 112 Acil Yardım ekipleri, yer yer tipi ve fırtınaya yakalandı. Kar paletli ambulans ve Van Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile hava sıcaklığının eksi 27 dereceyi gösterdiği saatlerde canlara dokunmak için amansız bir mücadele içerisinde hastalara ulaşan UMKE ekipleri, gerekli müdahalelerini yaptıktan sonra hastaları, güvenli noktada bekleyen ambulans ekiplerine teslim etti.