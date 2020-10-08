Son dakika: Van'da ikna edilen 1 terörist teslim oldu - Son Dakika

VAN'da, jandarma ekipleri tarafından yürütülen ikna çalışmalarının ardından, PKK'lı 1 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu. Başkale kırsalında devam eden operasyonlarda ise terör örgütüne ait 2 el bombası, 2 el yapımı patlayıcı ile 16 adet ateşleme düzeneği haline getirilmiş pil bloğu ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütü mensuplarının ikna edilerek örgütten ayrılmalarını sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, ailesi ile ikna çalışmaları yürütülen 1 terör örgütü mensubunun, Van'ın İpekyolu ilçesinde teslim olması sağlandı.Öte yandan, Van İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar da devam ediyor. Jandarma ekiplerinin istihbari çalışmalar neticesinde, Başkale ilçesi Yavrucak Mahallesi kırsalında operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 el bombası, 2 el yapımı patlayıcı ile 16 adet ateşleme düzeneği haline getirilmiş pil bloğu ele geçirildi.