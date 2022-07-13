Kaza, sabah saatlerinde ilçenin Elmacı Mahalesi yakınlarında meydana geldi. Ot biçmeye giden işçileri taşıyan Medeni T., yönetimindeki 06 AR 2874 plakalı minibüs, takla atarak devrildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin olay yerine geldiği kazada Eyüp Tüci ve Ömer Tutal hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Van'daki çeşitli hastanelere kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Çatak, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika... Van'da işçileri taşıyan minibüs devrildi: 2 ölü, 8 yaralı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.