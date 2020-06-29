Son dakika... Van'da kaçak göçmenlerin olduğu teknenin battığı ihbarı üzerine bölgeye arama kurtarma ekibi... - Son Dakika

Son dakika... Van'da kaçak göçmenlerin olduğu teknenin battığı ihbarı üzerine bölgeye arama kurtarma ekibi...
Gelen son dakika haberlerine göre Van'da kaçak göçmenlerin olduğu teknenin battığı ihbarı üzerine bölgeye arama kurtarma ekibi yönlendirildi (7) (HELİKOPTERLE ARAMA)
Van'da kaçak göçmenlerin olduğu teknenin battığı ihbarı üzerine bölgeye arama kurtarma ekibi yönlendirildi (7) (HELİKOPTERLE ARAMA)
Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 15:37 Kaynak: DHA
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