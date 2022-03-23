Son Dakika | Van'da karısını ve bir kişiyi öldüren sanığa iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi - Son Dakika
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Son Dakika | Van'da karısını ve bir kişiyi öldüren sanığa iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

23.03.2022 14:42
Son Dakika | Van'da karısını ve bir kişiyi öldüren sanığa iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

Son dakika haberler: Van'ın İpekyolu ilçesinde karısı ile bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Van'ın İpekyolu ilçesinde karısı ile bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, 29 Ocak'ta Vali Mithat Bey Mahallesi Defterdarlık Caddesi'nde silahla 65 ER 173 plakalı otomobildeki V.C. ile yaklaşık 30 metre uzaklıktaki sokakta karısı Z.Ş'yi öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan M.V.Ş. hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

Van 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanık hakkında, "tasarlayarak kasten öldürme", "tasarlayarak eşe karşı kasten öldürme", "6136 sayılı kanunun 13 ve 15. maddelerine muhalefet" suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi.

İddianamede, avukatının talebi üzerine sanığın akıl sağlığı yönünden tam teşekküllü hastaneye sevk edildiği, burada akıl sağlığının tam olduğuna dair sağlık kurulu raporunun düzenlendiği belirtildi.

Sanığın karısı Z.Ş. ile öldürdüğü V.C. arasında telefon irtibatı, mesajlaşma ya da ilişkinin tespit edilemediğine yer verilen iddianamede, bu nedenle hakkında "haksız tahrik" hükümlerinin uygulanmaması talep edildi.

İddianamede, hayatını kaybeden kadının telefon kullanmadığı ve telefon hattının olmadığına da yer verildi.

Sanığın yargılanmasına 31 Mayıs'ta başlanacak.

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Cumhuriyet Başsavcılığı, Ağırlaştırılmış Müebbet, Münir Karaloğlu, İpekyolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Van'da karısını ve bir kişiyi öldüren sanığa iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi - Son Dakika


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