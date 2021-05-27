Son dakika... Van'da PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika

VAN'ın İpekyolu ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait silah, el bombası ve mühimmat ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi, kullandıkları sığınak, barınak ve depolarının tespit edilmesi amacıyla çalışma yaptı. Bu kapsamda, merkez İpekyolu ilçesinin kırsal bölgesine operasyon düzenlendi. Operasyonda; teröristlere ait 2 AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 Simonov piyade tüfeği, 1 savunma tipi el bombası ve bir miktar fişek ele geçirildi. Mühimmat, gerekli işlemlerin ardından imha edilirken, bölgedeki operasyonlar sürüyor.