Son dakika! Van'da PKK operasyonu: 8 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika! Van'da PKK operasyonu: 8 gözaltı

02.03.2022 16:51
Son dakika! Van'da PKK operasyonu: 8 gözaltı

Gelen son dakika haberine göre VAN'da, jandarma ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı.

VAN'da, jandarma ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve Van Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. 'Terör örgütüne üye olmak', 'terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek' suçlarından hakkında gözaltı kararı bulunan 8 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin jandarmadaki sorguları sürüyor.


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Jandarma, Terör, Van, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Van'da PKK operasyonu: 8 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Van'da PKK operasyonu: 8 gözaltı - Son Dakika
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