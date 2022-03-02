Son dakika! Van'da PKK operasyonu: 8 gözaltı - Son Dakika

VAN'da, jandarma ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve Van Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. 'Terör örgütüne üye olmak', 'terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek' suçlarından hakkında gözaltı kararı bulunan 8 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin jandarmadaki sorguları sürüyor.