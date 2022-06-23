Son dakika: Van'da PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika
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Son dakika: Van'da PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

23.06.2022 21:27
Son dakika: Van'da PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Son dakika haberler... VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başkale ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan arazi arama- tarama faaliyetinde 2 adet AK-47 kalaşnikov piyade tüfeği, 9 adet AK-47 kalaşnikov piyade tüfeği şarjörü ve 260 adet AK-47 kalaşnikov piyade tüfeği fişeği ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar devam ediyor.


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Kaynak: DHA

Jandarma, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika: Van'da PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika: Van'da PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika
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