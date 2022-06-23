VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başkale ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan arazi arama- tarama faaliyetinde 2 adet AK-47 kalaşnikov piyade tüfeği, 9 adet AK-47 kalaşnikov piyade tüfeği şarjörü ve 260 adet AK-47 kalaşnikov piyade tüfeği fişeği ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › Son dakika: Van'da PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika