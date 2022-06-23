İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başkale ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan arazi arama- tarama faaliyetinde 2 adet AK-47 kalaşnikov piyade tüfeği, 9 adet AK-47 kalaşnikov piyade tüfeği şarjörü ve 260 adet AK-47 kalaşnikov piyade tüfeği fişeği ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar devam ediyor.

Kaynak: DHA

Jandarma, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika: Van'da PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika

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