Son Dakika | Van'da tandır evinde çıkan yangın hasara neden oldu - Son Dakika
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Son Dakika | Van'da tandır evinde çıkan yangın hasara neden oldu

18.10.2022 12:06
Son Dakika | Van'da tandır evinde çıkan yangın hasara neden oldu

Son dakika gündem haberi: Van'ın Özalp ilçesinde çıkan yangında tandır evi, garaj ve depo kullanılamaz hale geldi.

Van'ın Özalp ilçesinde çıkan yangında tandır evi, garaj ve depo kullanılamaz hale geldi.

İlçenin Gültepe Mahallesinde Maruf Vergili'ye ait tandır evinde belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, bitişiğindeki garaj ve depoya sıçradı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine giden Özalp İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangını kontrol altına alarak çevredeki evlere sıçramasını önledi.

Yangında tandır evi, garaj ve depo kullanılamaz hale geldi.

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Kaynak: AA

Özalp, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika | Van'da tandır evinde çıkan yangın hasara neden oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son Dakika | Van'da tandır evinde çıkan yangın hasara neden oldu - Son Dakika
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