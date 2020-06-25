Son Dakika | Van'da terör operasyonu - Son Dakika

Son Dakika | Van'da terör operasyonu

Son dakika haberlerine göre Van'ın Başkale ilçesinde icra edilen operasyon neticesinde EYP olarak kullanılacağı değerlendirilen 60 adet 50 kilogramlık toplam 3 bin kilogram kükürtlü kompoze cinsi gübre ve 1 adet oto aküsü ele geçirildi.

Van'ın Başkale ilçesinde icra edilen operasyon neticesinde EYP olarak kullanılacağı değerlendirilen 60 adet 50 kilogramlık toplam 3 bin kilogram kükürtlü kompoze cinsi gübre ve 1 adet oto aküsü ele geçirildi.


Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi maksadıyla, Başkale İlçesi Tahıl Mahallesi kırsalında 25 Haziran 2020 tarihinde operasyon icra edilmiştir. İcra edilen operasyon neticesinde; EYP olarak kullanılacağı değerlendirilen 60 adet 50 kilogramlık toplam 3 bin kilogram kükürtlü kompoze cinsi gübre, 1 adet oto aküsü ele geçirilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi. - VAN

Başkale, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 01:36 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Van'da terör operasyonu - Son Dakika
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