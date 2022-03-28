Son dakika... Van'da terör operasyonu: 16 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika... Van'da terör operasyonu: 16 gözaltı

28.03.2022 08:24
Son dakika... Van'da terör operasyonu: 16 gözaltı

Edinilen son dakika haberine göre Van'da FETÖ/PDY ve PKK/KCK terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 16 kişi gözaltına alındı.

Van'da FETÖ/PDY ve PKK/KCK terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 16 kişi gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "21- 27 Mart 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları kapsamında 10, PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 6 şahıs olmak üzere toplam 16 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında gerekli yasal işlemler yapılmıştır" denildi. - VAN

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Son dakika haber | Van merkezli terör operasyonu: 15 tutuklama Son dakika haber | Van merkezli terör operasyonu: 15 tutuklama

Fetullahçı Terör Örgütü, Terör, PKK, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Van'da terör operasyonu: 16 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Van'da terör operasyonu: 16 gözaltı - Son Dakika
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