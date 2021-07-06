Son dakika haber... Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Van'da, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 6 zanlı yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda "silahlı terör örgütüne üye oldukları, bilerek ve isteyerek yardım ettikleri" iddia edilen 6 şüphelinin yakalanması amacıyla operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 6 zanlı gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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