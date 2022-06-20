Van'ın Başkale ilçesinde, "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranan M.E.A. tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda, "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranan M.E.A, ekiplerce düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkartıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Son Dakika | Van'da terör örgütü üyeliği suçundan aranan şüpheli yakalandı - Son Dakika