Son Dakika | Van'da teröristlerin kullandığı sığınak imha edildi - Son Dakika
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Son Dakika | Van'da teröristlerin kullandığı sığınak imha edildi

16.04.2022 09:54
Son Dakika | Van'da teröristlerin kullandığı sığınak imha edildi

Son dakika haberleri: VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında jandarmanın düzenlediği operasyonda PKK/KCK'lı teröristler tarafından kullanıldığı tespit edilen sığınakta silah, mühimmat ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında jandarmanın düzenlediği operasyonda PKK/KCK'lı teröristler tarafından kullanıldığı tespit edilen sığınakta silah, mühimmat ve çeşitli malzemeler ele geçirildi. Sığınak imha edildi.

Terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve kullandıkları sığınak, barınak ve depolarının tespit edilmesi amacıyla Başkale ilçesi kırsalında 14 Nisan'da operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında arazide yapılan aramalarda teröristlerin kullandığı sığınak tespit edildi. Sığınakta 2 Kalaşnikof piyade tüfeği, 3 şarjör ve muhtelif malzemeler ele geçirildi.Sığınak ve malzemeler imha edilirken, bölgedeki operasyonların sürdüğü bildirildi.


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Mühimmat, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Van'da teröristlerin kullandığı sığınak imha edildi - Son Dakika


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