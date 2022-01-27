Son dakika! Van'da 'torbacı' operasyonu - Son Dakika

Van'da polis ekiplerince 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 15 şahsa ise yasal işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "20-26 Ocak 2022 tarihleri arasında gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda yapılan çalışmalar neticesinde; 22,95 gram metamfetamin, 16,03 gram eroin, 3,48 gram esrar ve 4 adet ecstasy ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 3 şüpheli şahsa 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek', 12 şahsa ise 'Uyuşturucu Madde Kullanmak' suçundan olmak üzere toplam 15 şahsa yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN