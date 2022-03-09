Son dakika... Van'da 'torbacı' operasyonu - Son Dakika
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Son dakika... Van'da 'torbacı' operasyonu

09.03.2022 19:05
Son dakika... Van'da 'torbacı' operasyonu

Son dakika 3. sayfa haberi... Van'da 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 22 şahıs hakkında ise yasal işlem yapıldı.

Van'da 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 22 şahıs hakkında ise yasal işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "3-9 Mart 2022 tarihleri arasında gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda yapılan çalışmalar neticesinde; 455,48 gram metamfetamin, 376,72 gram afyon sakızı, 6,24 gram eroin, 26,8 gram esrar, 31 adet sentetik ecza ve 4 adet ecstasy ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak toplam 22 şahsa yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN

Son dakika... Van'da 'torbacı' operasyonu
Son dakika... Van'da 'torbacı' operasyonu
Son dakika... Van'da 'torbacı' operasyonu
Son dakika... Van'da 'torbacı' operasyonu
Son dakika... Van'da 'torbacı' operasyonu

YORUMLAR
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Uyuşturucu Madde Ticareti, Uyuşturucu, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Van'da 'torbacı' operasyonu - Son Dakika


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