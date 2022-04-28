Son dakika! Van'da 'torbacı' operasyonu - Son Dakika
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Son dakika! Van'da 'torbacı' operasyonu

28.04.2022 09:59
Son dakika! Van'da 'torbacı' operasyonu

Bir son dakika haberine göre Van'da 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 12 şüpheli hakkında ise yasal işlem yapıldı.

Van'da 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 12 şüpheli hakkında ise yasal işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "21-27 Nisan 2022 tarihleri arasında gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda yapılan çalışmalar neticesinde; 24,46 gram kokain, 18,53 gram metamfetamin, 9,93 gram esrar, 1,7 gram eroin ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak toplam 12 şahsa yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN

Son dakika! Van'da 'torbacı' operasyonu
Son dakika! Van'da 'torbacı' operasyonu
Son dakika! Van'da 'torbacı' operasyonu
Son dakika! Van'da 'torbacı' operasyonu
Son dakika! Van'da 'torbacı' operasyonu

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Uyuşturucu Madde Ticareti, Uyuşturucu, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Van'da 'torbacı' operasyonu - Son Dakika


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