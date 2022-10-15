Son Dakika | Van'da 'torbacı' operasyonu - Son Dakika
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Son Dakika | Van'da 'torbacı' operasyonu

15.10.2022 11:41
Son Dakika | Van'da 'torbacı' operasyonu

Son dakika haberlerine göre Van'da polis ekipleri tarafından 'torbacı' diye adlandırılan sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda 8 şahsa uyuşturucu nakletmek, 10 kişiye ise uyuşturucu kullanmaktan dolayı yasal işlem yapıldı.

Van'da polis ekipleri tarafından 'torbacı' diye adlandırılan sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda 8 şahsa uyuşturucu nakletmek, 10 kişiye ise uyuşturucu kullanmaktan dolayı yasal işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik olarak çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Bu çalışmalar çerçevesinde 7-13 Ekim 2022 tarihleri arasında gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda yapılan çalışmalar neticesinde; 47,09 gram metamfetamin, 50,89 gram eroin, 23,22 gram esrar, 2,5 gram sentetik kannabinoid, 177,79 gram afyon sakızı, 1547 adet ecstasy, 4 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 8 şüpheli şahsa 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek' suçlarından, 10 şahsa 'Uyuşturucu Madde Kullanmak' suçundan olmak üzere toplam 18 şahsa yasal işlem yapıldı" denildi. - VAN

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Kaynak: İHA

Van Emniyet Müdürlüğü, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Van'da 'torbacı' operasyonu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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