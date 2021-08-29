Son dakika: Van'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Son dakika habere göre Van'ın Muradiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Van'ın Muradiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Alaattin Çalpa'nın kullandığı 04 P 4017 plakalı hafif ticari araç ile Abdullah Çiçek yönetimindeki 34 HJ 6411 plakalı tır, Karahan Mahallesi yakınlarında çarpıştı. Savrulan hafif ticari araç, yol kenarında park halindeki 33 AL 590 plakalı tıra çarptı. Kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Çalpa ile aynı araçtaki Emine Çalpa, Medine, Defne ve Mehmet Ali Kişioğlu, sıkıştıkları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Sürücü Çalpa, Muradiye Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavileri devam ediyor.

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