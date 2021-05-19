Son dakika... Van'da üremek için tatlı sulara göç eden inci kefallerinin ölüm nedeni araştırılıyor - Son Dakika

Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefalinin zorlu yolculuğu sırasında yaşanan ölümlerin nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden uzmanlar, balık ölümlerinin yaşandığı Bendimahi Çayı'nda inceleme yaptı.

Suyun sıcaklık, oksijen ve tuz parametrelerini ölçen ekipler, sudan ve ölen balıklılardan numune aldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir, AA muhabirine, aldıkları numuneleri detaylı şekilde inleyeceklerini söyledi.

Balık göçünün yaşandığı bölgede sürekli denetim yaptıklarını anlatan Demir, balık ölümlerinin kesin nedenini belirledikten sonra açıklayacaklarını dile getirdi.

"Sudaki diğer canlılarda ölüm gözlenmedi"

YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doktor Öğretim Üyesi Ataman Altuğ Atıcı da balıkların üreme faaliyetini gerçekleştirdikten sonra öldüklerini tespit ettiklerini aktardı.

Derede farklı balık türlerinin de yaşadığını ifade eden Atıcı, şunları kaydetti:

"İnci kefali dışındaki diğer canlılarda herhangi bir ölüm gözlemleyemedik. Bu da bize suda bir kimyasal etki olmadığını gösteriyor. İnci kefallerinden büyük bireylerin yaşlarının ilerledikçe düşen kondisyonlarına bağlı olarak ölümlerin gerçekleştiğine kanaat getirdik. Sularla ilgili gerekli numuneler alındı, laboratuvarda gerekli analizleri yapılacak."