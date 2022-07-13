Son dakika: Van'da uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli hakkında işlem yapıldı - Son Dakika
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Son dakika: Van'da uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli hakkında işlem yapıldı

13.07.2022 14:18
Son dakika: Van'da uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Son dakika habere göre Van'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Van'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, 7-13 Temmuz'da gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 3,41 gram sentetik uyuşturucu, 3,06 gram eroin, 2,97 gram esrar, 0,38 gram kokain ve sentetik ecza ele geçirildi.

Şüphelilerden biri hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu madde nakletmek", 4'ü hakkında da "uyuşturucu kullanmak" suçundan yasal işlem yapıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Son dakika: Van'da uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli hakkında işlem yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika: Van'da uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli hakkında işlem yapıldı - Son Dakika
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