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Son Dakika | Van'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Son Dakika | Van'da uyuşturucu operasyonu

14.02.2022 09:30
Son Dakika | Van'da uyuşturucu operasyonu

Gelen son dakika haberine göre Van'da polis ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda; 114 kilo gram eroin, 16 kilo metamfetamin, 32,62 gram esrar ve 2 adet ecstasy ele geçirildi.

Van'da polis ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda; 114 kilo gram eroin, 16 kilo metamfetamin, 32,62 gram esrar ve 2 adet ecstasy ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik olarak Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 7- 13 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; 114 kilo 901 gram eroin, 16 kilo 44 gram Metamfetamin, 32,62 gram esrar, 2 adet Ecstasy ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 14 şüpheli şahıs hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek" ve "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kabul Etme ve Bulundurma" suçlarından yasal işlem yapılmıştır. Uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, bu suçları işleyerek ekonomik ve haksız kazanç elde eden, ticaretini yapmaya çalıştıkları uyuşturucu-uyarıcı maddeleri pazarlamaya çalışmak suretiyle geleceğimiz olan çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirlemeye ve hayattan koparmaya çalışan suç örgütleri, örgüt üyeleri, sokak satıcıları, maddeleri temin eden ve nakleden veya bu suça her ne sebep olur ise iştirak eden şüpheliler ile müdürlüğümüz tarafından en etkin şekilde ve kararlılıkla mücadeleye devam edilecektir" denildi. - VAN

Son Dakika | Van'da uyuşturucu operasyonu

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Uyuşturucu, Eroin, Polis, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Van'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika


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