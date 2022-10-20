Son Dakika | Van'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 13 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Son Dakika | Van'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 13 zanlı yakalandı

20.10.2022 17:50
Son Dakika | Van'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 13 zanlı yakalandı

Son dakika haber: Van'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında 13 şüpheli gözaltına alındı.

Van'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında 13 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, 14-20 Ekim tarihlerinde gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda "torbacı" olarak tabir edilen sokakta uyuşturucu satanlara yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 102,47 gram sentetik uyuşturucu, 37,17 gram eroin, 4,33 gram esrar ile 10 sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Şüphelilerden 8'i hakkında "uyuşturucu ticareti", 5'i ile ilgili de "uyuşturucu kullanma" suçundan işlem yapıldı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Son Dakika | Van'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 13 zanlı yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son Dakika | Van'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 13 zanlı yakalandı - Son Dakika
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